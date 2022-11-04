Кемпир-Абадское водохранилище. Кто и что стоит за протестами?

А если все-таки разобраться? Давайте попробуем.

Последние недели и дни не утихает скандал вокруг Кемпир-Абадского водохранилища. Даже те граждане, которые впервые слышат это название, ломают копья и заламывают руки, не на шутку переживая "утрату" этого географического объекта. Другая часть переживающих граждан возмущена репрессиями против оппозиционеров, выступающих за сохранение "разбазариваемых территорий".

Разобраться, а что же, собственно, происходит и кому и чем это грозит, пытаются, увы, немногие. Так уж повелось в Кыргызстане: стоит кому-то крикнуть "Кетсин!" - и народ уже готов к революции со всеми вытекающими из нее неприятными последствиями. Готов отстаивать призрачные идеалы и биться насмерть за то, о чем имеет весьма смутное представление…

А если все-таки разобраться? Давайте попробуем.

Для этого достаточно максимально честно ответить, по крайней мере, на два вопроса: что такое Кемпир-Абад – и кто такие борцы за его сохранение?

ОБЪЕКТ

Откуда взялось Кемпир-Абадское (Кампыр-Раватское, оно же Андижанское) водохранилище? "В августе 1962 года, - вспоминал легендарный глава Советской Киргизии Турдакун Усубалиев, - мы получили письмо, подписанное первым секретарем ЦК. КП Узбекистана Шарафом Рашидовым, Председателями Президиума Верховного Совета и Совета министров Узбекской ССР. В письме было сказано, что "нужно обуздать буйную реку Кара-Дарья - зарегулировать ее сток. Иначе в Ферганской долине Узбекистана не будет в полной мере решена задача гарантированного водообеспечения хлопковых плантаций, получения устойчивой урожайности этой культуры. Из-за нехватки поливной воды Узбекистан как основной хлопкосеющий район страны постоянно находится в тисках пагубного влияния часто повторяющихся в Средней Азии маловодья и засухи. Все это диктует необходимость строительства Кампыр-Раватского водохранилища в Узгенском районе Кыргызстана".

В письме узбекской стороны была просьба о согласии на это строительство братского кыргызского народа. Народ это согласие дал. И тоже от этого выиграл, получив возможность поливать и свои хлопковые плантации.

А потом начал возмущаться и требовать водохранилище "отменить". Еще в советские времена многих не устраивало, что земля под водохранилищем наша, а вода – узбекская; что воды больше нормы, и в паводки она размывает наши берега. Очень многие тогда говорили, что Кыргызстану это водохранилище и даром не нужно, пусть, дескать, узбеки забирают его себе, только получше его контролируют.

"Мы стали забывать, - пишет дальше Т. Усубалиев, - что наши народы живут в одном географическом пространстве. Сам бог велел нам, чтобы народы не отчуждались друг от друга, вместе высокоэффективно извлекали взаимную выгоду из богатых природных ресурсов нашего края".

Постепенно недовольство утихло, долгие годы – десятилетия! – водохранилище жило своей жизнью и вроде бы никто сильно не беспокоило. Как вдруг о нем снова вспомнили, заговорили, закричали – и с его помощью стали, подобно самому водоему, размывать устои общества и государства. Что случилось?

Узбекистан – наш ближайший сосед. Как и Таджикистан. С Таджикистаном никак не удается мирно договориться о границе. Отсюда – бесконечные кровопролитные конфликты. Узбекистан договариваться готов. И дружить с Кыргызстаном готов, настроен на долгое плодотворное, взаимовыгодное сотрудничество и партнерство.

Протяженность границы между Кыргызстаном и Узбекистаном составляет 1 378 км. 1 170 км (85 процентов) описаны и ратифицированы соглашением 2017 года. Остальные участки нуждались в согласовании, и в этом наконец наметился серьезный прогресс.

"В целом 99% спорных участков перешли нам, - пишет на своей странице в соцсетях президент Садыр Жапаров. - Если водохранилище Кемпир-Абад до этого контролировал Узбекистан, то теперь будет совместное управление плотиной. Мы пришли к соглашению о создании совместного предприятия с долей 50 на 50. Уровень воды на горизонте спустили с 908 до 900. Таким образом высвободятся 1 246 га, которые перейдут нам. Местные жители будут ими пользоваться для сельскохозяйственных нужд".

Казалось бы – хорошо! Кыргызстан прирастает новыми территориями. Наконец-то жители юга получат землю и воду, чтобы эту землю обрабатывать. Не будет ни засух, ни подтоплений. Наконец-то установятся по-настоящему добрососедские отношения с Узбекистаном (а они нам ох как нужны!).

Кок-Серек - 105 га; Баястан в Ала-Букинском районе - 212 га; Ак-Таш в Кара-Суйском районе - 100 га; Кара-Белес - 25 га; Гавасай - между Наманганской и Джалал-Абадской областями - 8 тыс. га; земли на горе Унгар-Тоо - 35 га… Эти земли по соглашению должны отойти Кыргызстану. Участок площадью 50 га, на котором расположен канал Шарихансай, обменивается на 50 га приграничной зоны Узгенского района. Взамен узбеки всего-то получают право пользоваться Кемпир-Абадским водохранилищем. Не забирают его в собственность! Так что же в этом такого ужасного, что вызывает непрекращающуюся массовую истерию?

А дело все в том, что на сцену снова вышли некие оппозиционные силы, которые усиленно принялись мутить воду… нет, не в водохранилище, а в обществе. Сеять смуту, создавать вокруг Кемпир-Абада нездоровую, ненормальную атмосферу.

СУБЪЕКТЫ

У нас в Кыргызстане всегда найдутся те, кто сумеет опорочить самую светлую идею. Зачем им это надо? Кто-то таким образом пиарится, привлекает внимание к своей подзабытой персоне. Кто-то пытается просто взбаламутить народ, настроить его против действующей власти, склонить к беспорядкам. Кто-то преследует какие-то иные цели, какие именно – никто из них не признается.

Кто громче всех кричит: "Не отдадим Кемпир-Абадское водохранилище!"?

Адахан Мадумаров. Политик, известный своим красноречием, но, используя выражение Пушкина, "рыцарь скромный средь мечей". Человек любит покрасоваться перед публикой, сплести целую паутину из словес, но как доходит до дела… "Я хотел, чтобы комиссию по Кумтору возглавил Адахан Мадумаров, - недавно сказал в интервью одному изданию Садыр Жапаров. – Но он не согласился". Почему же не согласился? По тем же, наверное, причинам, по каким Адахан Кимсанбаевич не принимает сколько-нибудь деятельного участия в решении приграничных вопросов. Начнет говорить – заслушаешься. А что реально полезного он сделал для родины?

Жениш Молдокматов. Прославился своим неуемным стремлением к разрушению всего и вся, к организации массовых беспорядков и прочей бузы.

Канат Исаев, в бытность мэром Токмока продавший городскую землю. Стоит ли после этого верить, что он искренне болеет за сохранение территориальной целостности государства?

Азимбек Бекназаров. Этот человек в представлении вообще не нуждается. Где находится этот "бульдозер революции", там всегда скандалы, столкновения, шум-гам, элементы беззакония…

С ними – целая компания шумных женщин, засветившихся, пожалуй, на всех митингах, где надо покричать "Долой!": Рита Карасартова, Асия Сасыкбаева, Клара Сооронкулова, Гульнара Джурабаева, Перизат Суранова…

А дальше – еще когорта энпэошников, которые главной своей задачей видят слом всех систем нашего общества. Где они – всегда хаос и неразбериха, развал и разброд. Ломать, ясное дело, - не строить. Разрушить проще, чем создать. Если пойдем у них на поводу – ничего не приобретем, а вот потерять рискуем многое. Отказаться от дружбы и союзничества с Узбекистаном – во имя чего? Ради невнятных амбиций кучки крикливых людей, которые сбивают с толку легковерный народ? Кто из этих крикунов способен повести за собой миллионы граждан и предложить им какой-то реальный выход из давно уже сложившейся непростой политико-географической ситуации?

Нет таких. Так зачем же вставлять палки в колеса тем, кто знает, как и что делать, и делает?

Иногда достаточно посмотреть, КТО против какой-нибудь идеи, чтобы понять, что эту идею необходимо поддержать. Если против совместного с узбеками владения водохранилищем выступают ЭТИ люди, - может, в данном случае президент все делает правильно?

Никто никому ничего не отдает. Никто не разбрасывается кыргызстанскими землями. Наоборот: заключив соглашение по Кемпир-Абадскому водохранилищу, мы приобретаем – и его тоже в том числе.

Да и, положа руку на сердце: неужели нет у нашей страны насущных проблем, которые действительно нуждаются в скорейшем разрешении? Взять хотя бы нехватку угля и перебои с электричеством. Что ж никто из оппозиционеров не организует митинги и пикеты по этим поводам? Неинтересно? Невыгодно? Нерентабельно?

Вот в том-то и дело.

URL: https://www.vb.kg/424164