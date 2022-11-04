Супруге Кашкара Джунушалиева посоветовали не беспокоить Самата Курманкулова

Самату Курманкулову нужны покой и лечение, а она вместо этого в чем-то упрекает человека.

Тяжелая ситуация в жизни экс-главы ГУВД Чуйской области, генерал-майор милиции Саматбек Курмакулова как оказалось не всеми было воспринято должным образом. Так стало известно, что супруга бывшего министра внутренних дел Кашкара Джунушалиева после публикации в СМИ о состоянии Самата Курманкулова позвонила ему и устроила скандал. Об этом редакции vb.kg рассказала адвокат Алия Турумбекова.

"Вместо того, чтобы поддержать совершенно больного человека она предъявляет ему претензии, почему, мол, в предыдущей статье я упомянула ее мужа. Самату Курманкулову нужны покой и лечение, а она вместо этого в чем-то упрекает человека. Тем более, это были исключительно мои слова, за которые я сама несу ответственность. Супруге же Кашкара Джунушалиева я советую впредь не беспокоить Самата Курманкулова, в случае повторения подобных действий обратимся в суд и в правоохранительные органы", - сказала она.

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