Опера ГУУР МВД задержали грабителя, скрывавшегося от правосудия

Оперативники Третьего управления ГУУР МВД КР задержали грабителя, долгое время скрывавшегося от правосудия.

Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

"В декабре 2003 года в дневное время на пересечении улицы Рыскулова и бульвара Молодой Гвардии Бишкека, неизвестный мужчина, применив физическую силу в отношении жителя столицы, угрожая физической расправой завладел денежными средствами в крупном размере. По данному факту в УВД Ленинского района Бишкека возбуждено уголовное дела по признакам преступления предусмотренного статьей 167 (грабеж) УК КР (Старый кодекс).

Однако подозреваемому удавалось долгое время скрываться от правоохранительных органов, его объявили в розыск. Накануне, оперативники Третьего управления ГУУР МВД КР задержали грабителя на территории столицы, ему удавалось скрываться 19 лет. На

момент совершения грабежа ему было 19 лет. По данным ГУУР задержанный гражданин Т.Э. 1976 года рождения, состоит на оперативном учете МВД, как член ОПГ".



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