В ближайшие дни в Бишкеке начнется вакцинация против гриппа

Eе можно получить в любом ЦСМ по месту жительства.

Как сообщила vb.kg начальник эпидотдела департамента профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора Минздрава Динара Оторбаева, 82 тысячи доз известного российского препарата "Гриппол плюс", наконец, поступили в страну. И в ближайшие дни начнется вакцинация горожан против гриппа.

"Вакцинировать в первую очередь будут медработников, часто болеющих детей, лиц с хроническими заболеваниями и старше 65 лет, беременных женщин, то есть тех, кто находится в группе риска", - уточнила Динара Оторбаева.

На вопрос vb.kg, где можно получить прививку, иммунологи Бишкекского центра госсанэпиднадзора заверили, что ее можно получить в любом ЦСМ по месту жительства.

Но если ситуация с гриппом находится под контролем, то не известно, как поведут себя новые детища штамма коронавируса омикрон – тифон и цербер. Последний, как образно говорят специалисты, буквально рвется с цепи. Как сказали vb.kg в департаменте, цербер распространяется на 20–30 процентов быстрее, чем сам рекордсмен омикрон. Эксперты связывают с новыми вариантами надвигающуюся на нас очередную волну заболеваемости.

Пока же в мире эпидобстановка по GOVID относительно благополучная. Согласно исследованиям ВОЗ, количество еженедельно выявляемых случаев заражения ковидом упало до самого низкого уровня за все время наблюдений.

Однако опять же никто не гарантирует, что не будет вспышки заболеваемости, которую могут вызвать новые мутации омикрона - тифон и цербер. Как-то не себе становится уже от их названия: в древнегреческой мифологии так называют чудовищ. И дай Бог, чтобы вирусы не оправдали своих имен.

На сегодняшний день цербер выявили более чем в 30 странах, в том числе в России. Центр по контролю и профилактике заболеваний США сообщил, что тифон и цербер составляют на сегодняшний день не менее 20 процентов от общего числа циркулирующих вариантов коронавируса в стране. Европейский центр профилактики и контроля заболеваний предупредил, что в ноябре-декабре на эти два варианта, вероятно, будет приходиться более половины всех случаев заражения в Европе. Новые варианты омикрона уже к декабрю 2022 - началу 2023 года могут заменить существующие штаммы и в России. А Россия и Кыргызстан как два сообщающихся сосуда, значит, цербер с тифоном нас тоже не минуют.

"Поэтому нам так важно сейчас своевременно отследить, насколько тяжело будет протекать инфекция, чтобы успеть среагировать на нее и уберечь людей. Пока есть предположение, что вирусы не будут переноситься тяжелее предыдущих своих собратьев, потому что у людей сформировался иммунитет. Но штаммы меняются, и у каждого подвида меняется структура, что позволяет вирусу повысить свой потенциал к распространению и ускользать от иммунной защиты. Поэтому лучшая защита – самому беречь свое здоровье", - сказала vb.kg Динара Оторбаева.

Кстати, буквально на днях появилась новость сродни сенсационной: международная команда специалистов разработала универсальную вакцину против большинства штаммов гриппа. У вируса гриппа есть два основных варианта - A и B, но они быстро адаптируются к существующим вакцинам, поэтому новые препараты приходится создавать каждый год. Это требует существенных финансовых и временных затрат, при этом не всегда эффективно, поскольку при определенных штаммах прививка все равно может не сработать. Для создания вакцины от гриппа ученые применили несколько видов генетического кода, что привело к стимуляции производства определенных белков.

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