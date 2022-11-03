Депутат считает, что в селах живут хорошо, поэтому нужно ввести новый налог

Сегодня на заседании парламента депутат Женишбек Токторбаев предложил ввести новый вид налога — на крупный рогатый скот.
По его словам, в стране насчитывается около 2 миллионов голов крупного рогатого скота, из которых примерно 700 тысяч лошадей, а также есть около 8 миллионов овец.
«Мы аграрная страна, поэтому больше 70 процентов населения живет в селах и занимается сельским хозяйством. Слава богу, народ богатеет, у каждого в селе есть по три-четыре машины. Сейчас, если посмотреть на уровень жизни в айыле, то они живут не хуже, чем в городе. Я сам сельский парень и часто езжу в село. Инфраструктура там уже не хуже, чем в городе. В среднем одна лошадь стоит от 70 до 100 тысяч сомов. Я думаю, что можно вводить налог на крупный рогатый скот. Я предлагаю с одного барана взимать налог по 100 сомов в год, с крупного рогатого скота и лошадей — по 250 сомов. Таким образом, в бюджет айыл окмоту поступит 1,5 миллиарда сомов. И они не будут просить деньги из госбюджета», — сказал Женишбек Токторбаев.
Нардеп не уточнил, где в Кыргызстане живут такие обеспеченные сельчане.
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