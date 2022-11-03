DemirBank: Счета «Азаттыка» заблокированы на основании закона об отмывании денег

Все утверждения, что DemirBank незаконно арестовал счета «Азаттыка», являются полностью необоснованными.
Об этом финансово-кредитное учреждение сообщило на своих страницах в социальных сетях.
«Проведение операций по счету «Азаттыка» приостановлено в соответствии с законом о противодействии террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов (ПФТД/ЛПД). Официальный ответ об этом предоставлен банком «Азаттыку» на основании его письменного обращения. Исполнение требований закона о ПФТД/ЛПД является обязательным для всех банков Кыргызстана, и в соответствии со статьей 32 вышеуказанного закона банки не несут ответственности за приостановление банковских операций, если это сделано на основании этого закона», — говорится в заявлении.
Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики сообщило, что приостановило на два месяца работу сайта радио «Азаттык». В ведомстве отметили, что 16 сентября ресурс «Настоящее время» (подведомственная структура «Азаттык Медиа») опубликовал видеоматериал под названием «Тяжелые бои на границе Кыргызстана и Таджикистана», в котором «применены элементы языка вражды, неподтвержденная информация о якобы нападении кыргызской стороны на Таджикистан, нагнетающая обстановку в обществе информация и вызывающая ненависть, дискриминацию и раскол среди граждан при освещении событий в Баткенской области».
Президент «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» Джейми Флай сделал заявление, в котором отметил, что «вещательная компания изучила содержание данного материала и не обнаружила никаких нарушений стандартов».
Позже стало известно о блокировке счетов издания. В «Демир Банке» в устном порядке сообщили, что счета учреждения заблокированы, и рекомендовали обратиться за разъяснениями в ГКНБ. СМИ обратилось в банк за официальными разъяснениями.
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