В ЖК обсудили повышение зарплаты милиционеров

С 1 октября зарплата повышена.

Глава Кабмина заявил, что прапорщики Пограничной службы получают по 70-80 тыс. сомов зарплаты, сказал депутат Сеид Атамбаев (Аламединский округ) 3 ноября на заседании Жогорку Кенеша.

«По моей информации, им выдали зарплату за счет следующей, а сотрудникам милиции не сделали перерасчет с повышенной зарплаты», - сообщил он.

С 1 октября зарплата повышена. Приказ МВД издан, что с ноября по 20 тыс. сомов надбавка будет к зарплате, получат по 40 тыс. сомов, сказал замглавы МВД Нурбек Абдиев.

Как ранее сообщал замглавы Кабинета министров Адылбек Касымалиев, сотрудники правоохранительных органов и военнослужащие начнут получать повышенные зарплаты с 1 ноября. «Указ президента будет обязательно выполнен. Мы сейчас уточняем соглашение, зарплаты будут повышены. Перерасчет будет. Мы немного опоздали, берем ответственность», - говорил Касымалиев.

АКИpress