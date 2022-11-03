ЕЭК: В сентябре в Кыргызстане выросли цены на скот, в Казахстане — на молоко и кур

В сентябре 2022 года по сравнению с декабрем 2021 года выше...

- В статистической информации Евразийской экономической комиссии приводятся данные о динамике цен производителей на продукцию животноводства в странах ЕАЭС.

В сентябре 2022 года по сравнению с декабрем 2021 года выше, чем в среднем на продукцию животноводства, в Армении выросли цены на:

-мед натуральный (на 15,7%)

-молоко коровье сырое (на 13,7%),

в Беларуси выросли цены на:

– на молоко коровье сырое (на 27,9%).

в Казахстане цены поднялись на:

-на свиней (на 25,4%),

-молоко коровье сырое (на 13,9%)

-кур (на 11,2%),

в Кыргызстане выросли цены на:

-свиней (на 11,6%),

-овец и коз (на 5,8%)

-крупный рогатый скот (на 5,3%).

в России цены выросли на:

-молоко сырое (на 10,6%),

-крупный рогатый скот (на 9,8%)

-свиней (на 3,5%).



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