ЕЭК: В сентябре в Кыргызстане выросли цены на скот, в Казахстане — на молоко и кур

В сентябре 2022 года по сравнению с декабрем 2021 года выше...
- В статистической информации Евразийской экономической комиссии приводятся данные о динамике цен производителей на продукцию животноводства в странах ЕАЭС.
В сентябре 2022 года по сравнению с декабрем 2021 года выше, чем в среднем на продукцию животноводства, в Армении выросли цены на:
-мед натуральный (на 15,7%)
-молоко коровье сырое (на 13,7%),
в Беларуси выросли цены на:
– на молоко коровье сырое (на 27,9%).
в Казахстане цены поднялись на:
-на свиней (на 25,4%),
-молоко коровье сырое (на 13,9%)
-кур (на 11,2%),
в Кыргызстане выросли цены на:
-свиней (на 11,6%),
-овец и коз (на 5,8%)
-крупный рогатый скот (на 5,3%).
в России цены выросли на:
-молоко сырое (на 10,6%),
-крупный рогатый скот (на 9,8%)
-свиней (на 3,5%).
Tazabek
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