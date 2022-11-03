Депутат интересуется, когда и куда переедет СИЗО-1

Все депутаты поднимают вопрос условий содержания, сказала Сурабалдиева.

Когда и куда переедет СИЗО-1, спросила депутат Эльвира Сурабалдиева (Первомайский округ) на заседании Жогорку Кенеша.

Все депутаты поднимают вопрос условий содержания, сказала Сурабалдиева.

Первый зампредседателя Службы исполнения наказаний Кемель Садыков ответил, что по данному вопросу идут работы. «Однако сейчас нет информации, когда переезд будет. Средств нет», - сказал Садыков.

Но планы же есть, уточнила Сурабалдиева.

«Мы стараемся максимально улучшить условия. Но в ближайшем будущем этот вопрос не стоит», - сказал Садыков.

«Скажите открыто народу, что переезд запланирован и ремонта не будет», - сказала депутат Эльвира Сурабалдиева.

СИЗО-1 находится в Геологическом переулке, 2.

АКИpress