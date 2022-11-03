«Аксунгур» тоже наш. Ташиев опубликовал снимки с моделью турецкого беспилотника

Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев опубликовал в соцсетях фотографии с моделью турецкого беспилотника.
Сообщение он сопроводил короткой подписью: «Теперь и «Аксунгур» тоже наш».
Пользователи социальных сетей предполагают, что власти намерены приобрести новые беспилотники. В пресс-центре ГКНБ эту информацию пока что не прокомментировали.
Турецкий беспилотный летательный аппарат, предназначенный для визуальной и радиоразведки, морского патрулирования и в качестве ударного дрона. Разработчик и производитель — компания Türk Havacılık ve Uzay Sanayii.
Отметим, ранее глава ГКНБ на своей странице в Facebook опубликовал фотографию рядом с беспилотным летательным аппаратом «Байрактар Акынджы».
Ссылка: https://24.kg/vlast/249805/
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