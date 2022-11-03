Садыр Жапаров заверяет, что его родственники не приближаются к «Кумтору»

Садыр Жапаров прокомментировал слухи о том, что его родственники воруют золото «Кумтора».
Об этом президент рассказал в своем очередном интервью государственному информагентству «Кабар».
По его словам, созданная депутатская комиссия должна проверить работу золотодобывающего предприятия и ответить на вопросы.
Садыр Жапаров признал, что созданию депутатской комиссии способствовали слухи отдельных граждан и одного депутата.
«Отдельные граждане и один депутат начали выражать сомнение и попытались распространить в обществе слухи о том, что якобы Жапаровы воруют золото и потеряно 19 тонн золота. Потому я сам инициировал и просил Жогорку Кенеш создать комиссию. Я также попросил включить в состав комиссии представителей гражданского общества. Возглавить ее предлагал Мадумарову, но, к сожалению, он отказался, и в итоге председателем стал Исхак Масалиев. Ладно, кто бы ни был председателем комиссии, пусть он поедет на «Кумтор» и все досконально изучит, и сообщит об итогах народу. Пусть расскажут народу, сколько золота добыто, куда продано, сколько хранится в Национальном банке, украдено ли что-нибудь. Сегодня в Национальном банке собрано столько золота, сколько не было в истории Кыргызстана. Пусть они своими глазами все увидят», — сказал президент.
По его словам, когда «Кумтор» перешел в собственность государства, к нему стали обращаться знакомые с просьбой устроить на работу на рудник.
Садыр Жапаров добавил, что собрал всех родственников и сказал, чтобы они даже не приближались к «Кумтору».
«Если в будущем «Кумтор» по какой-либо причине ухудшит работу, то будут говорить, что якобы мы устраивали туда знакомых и поэтому не смогли наладить производство. Пусть вся ответственность будет на Тенгизе мырзе (бывший внешний управляющий компании «Кумтор Голд Компани» Тенгиз Болтурук. — Прим. 24.kg). Я предоставил ему все полномочия, чтобы он сам назначал людей на должности. Ни один мой родственник не ведет дела с «Кумтором», — сказал он.
Президент также добавил, что предупреждал Тенгиза Болтурука и просил не воровать, покончить с коррупцией на руднике и работать честно.
«Мы ничего не скрываем от народа. Возможно, в ходе проверки депутатская комиссия найдет дополнительно какие-то упущения, которые не выявила Счетная палата. Это же только польза. Как говорится, если будут недостатки — исправим», — резюмировал президент.
Тенгиза Болтурука и Рыспека Токтогулова отстранили от должностей. Сообщалось, что Генеральная прокуратура начала детальную проверку. Результатом ее стали три уголовных дела с предварительным ущербом государству в 1 миллиард сомов. В итоге бывший внешний управляющий «Кумтором» задержан и водворен в СИЗО ГКНБ. Сам Тенгиз Болтурук свою вину не признает. Он заявил, что все обвинения ложные. При этом его адвокат говорит, что обвиняемый готов сотрудничать со следствием.
Тенгиз Болтурук арестован и содержится в СИЗО ГКНБ — пока до 10 ноября.
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