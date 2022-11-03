Еще один кыргызстанец прошел в следующий тур чемпионата Азии по боксу

Во второй соревновательный день на ринг вышли три боксера команды Кыргызстана.



Боксер из Кыргызстана Мирзахит Имамназаров пробился в следующий тур чемпионата Азии, который проходит в Аммане (Иордания). Эфир можно посмотреть на сайте Asian Boxing Confederation.

Во второй соревновательный день на ринг вышли три боксера команды Кыргызстана.

В весовой категории до 60 килограммов Мирзахит Имамназаров был сильнее боксера из Туркменистана и вышел в следующий круг чемпионата.

Сейитбек уулу Мунарбек (57 килограммов) и Жанторо Ташиев (до 63,5 килограмма) уступили и выбыли из борьбы.

Напомним, в первый день чемпионата в весовой категории до 71 килограмма Рустамбек уулу Нурадин выиграл у спортсмена из Бутана. Сатыбалды уулу Сагын (до 75 килограммов) был сильнее боксера из Тайпея. Они продолжат борьбу за медали.



Ссылка: https://24.kg/sport/249815/