Бюджет Бишкека на 2023 год может составить почти 16 миллиардов сомов

Столичная мэрия внесла в Бишкекский городской кенеш проект бюджета на 2023-й.

Документ вывешен на общественное обсуждение на сайте БГК.

Как отмечается в справке-обосновании, за основу прогноза местного бюджета Бишкека приняты ожидаемые макроэкономические показатели развития Кыргызской Республики на 2023-2025 годы.

Доходная часть спрогнозирована на сумму 15 миллиардов 986 миллионов 385,6 тысячи сомов. В том числе целевые трансферты из республиканского бюджета составят 2 миллиарда 921 миллион 2,8 тысячи сомов.

«Темп роста к утвержденному плану 2022-го составляет 106,4 процента, или больше на 963 миллиона 868,4 тысячи сомов», — говорится в справке.

Так как бюджет столицы консолидированный, расходы прогнозируются на уровне доходов.

Отметим, что на текущий год бюджет Бишкека был утвержден в размере 15 миллиардов 22 миллионов 517,2 тысячи сомов. Однако мэрия столицы предложила сократить его почти на полмиллиарда.



Ссылка: https://24.kg/ekonomika/249825/