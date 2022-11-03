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Эрдоган не исключил проведение референдума по вопросу ношения хиджаба

Все зависит от итогов переговоров.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не исключил проведение общенационального референдума по вопросу ношения женщинами хиджаба, если парламент страны не примет соответствующие поправки в конституцию. Об этом он сообщил в среду в парламенте на заседании фракции правящей Партии справедливости и развития (ПСР).

"Пакет поправок в конституцию подготовлен, наши коллеги приступают к их обсуждению с другими партиями. Все зависит от итогов переговоров. Если складывающаяся картина не позволит принять поправки, мы готовы к различным шагам, в том числе к проведению референдума", - сказал Эрдоган.

Президент Турции ранее называл принятие новой конституции страны взамен нынешней, одобренной в 1982 году после военного переворота 1980 года, одной из первоочередных задач своей администрации. Он также предложил закрепить в ней право женщин носить хиджаб. Министр юстиции Турции Бекир Боздаг сообщил 5 октября о начале работы по подготовке проекта нового основного закона.

Источник: ТАСС


 

URL: https://www.vb.kg/424140

           

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