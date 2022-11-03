Судимый мужчина залез в чужой дом и украл вещи на сумму 80 тысяч сомов

Сам хозяин время от времени приезжает и проверяет, все ли в порядке.

Как рассказывает хозяин дома в Токмоке, жилье принадлежит его супруге, которая сейчас находится на заработках в России. В доме никто не живёт, тем не менее там есть все необходимое, включая дорогую посуду и постельные принадлежности. Сам хозяин время от времени приезжает и проверяет, все ли в порядке.

В очередной раз он наведался 24 марта 2022 года. И обнаружил отсутствие целого перечня вещей. Пропали водяной насос, два чайных сервиза, фарфоровые тарелки и пиалки, постельное белье, тошоки, два турецких паласа, набор чугунной посуды - и много чего еще по мелочам, на общую сумму почти 80 тысяч сомов.

Милиция задержала ранее судимого 50-летнего Г.О., который признался, что 20 марта взломал дверь и проник в дом, однако украл, по его словам, далеко не все из перечисленного. Признал себя виновным в похищении насоса, тарелок и одного сервиза, а к остальному он якобы отношения не имеет. Ущерб обязался возместить.

Токмокский городской суд решил, что подсудимый лукавит, а на самом деле украл все, что пропало из дома потерпевшего, и приговорил его к трем годам лишения свободы, заменив тюремное наказание пробацией.

Чуйский областной суд этот приговор изменил, назначив Г.О. реальное наказание в виде трех с половиной лет исправительной колонии строгого режима.





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