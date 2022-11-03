Разгул ОРВИ: Польза пара от картофеля и водки с перцем - это миф

Как и предупреждали врачи, осенью ожидается всплеск заболеваемости гриппом и ОРВИ, так и произошло.

Почти 70 процентов заболевших - дети.

В Кыргызстане, по оперативным данным, за 40–ю неделю 2022 года (с 3 по 9 октября) зарегистрировано 4 тысячи 702 случая острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ). Об этом сообщили в департаменте профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора Минздрава. По его данным, по сравнению с предыдущей неделей отмечается рост заболеваемости ОРВИ на 12 с лишним процентов, а в отличие от аналогичной недели 2021–го заболеваемость выше на 29,4 процента. Год назад зарегистрировали лишь около 3,6 тысячи случаев.

Из всех заболевших 69,5 процента составляют дети до 14 лет (3,3 тысячи случаев). Согласно приказу Минздрава, с 1 октября введен карантин во всех стационарах республики с ограничением допуска посетителей к больным. Но ограничений на проведение массово–развлекательных мероприятий пока нет.

Ситуация с пандемией в стране более–менее спокойная. Хотя врачи советуют не обольщаться: она в любой момент может измениться. "Вирус постоянно мутирует, и в какую сторону он изменится в ближайшее время, ответить не может никто", - считают эпидемиологи. Кроме того, по словам врача кабинета укрепления здоровья Светланы Молдалиевой, сегодня многие находятся в состоянии стресса, причем у части людей он длится уже с начала пандемии, что является серьезным фактором риска для угнетения иммунитета. При стрессе активируется центральная нервная система, нарушаются биохимические процессы, в том числе и в органах иммунной системы. В итоге значительно снижается сопротивляемость организма к факторам внешней агрессии (бактериям и вирусам).

Поэтому медики не устают напоминать о том, что береженого бог бережет. Кроме вакцинации, есть и неспецифическая профилактика. Департамент профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора напоминает о том, что лучше сокращать время пребывания в местах массовых скоплений людей и в общественном транспорте, использовать маски в общественных местах, регулярно тщательно мыть руки с мылом и промывать полости носа, особенно после улицы и общественного транспорта. Кроме того, не забывайте регулярно проветривать помещения и увлажнять воздух в вашем жилье. Постарайтесь также ввести в рацион питания больше продуктов, содержащих витамин С (клюква, брусника, лимон и др.). Ну и конечно, помните о полноценном сне, сбалансированном питании и регулярных занятиях спортом. А вот самолечение - неправильное решение, поэтому в случае симптомов ОРВИ обращайтесь к врачу.

Но основной защитой все–таки остается вакцинация. При встрече с вирусом заражение неизбежно - тут не помогут ни повышенные дозы витаминов, ни народные средства типа имбиря или лимона с чесноком. Важно, конечно, поддерживать хорошее состояние иммунной системы, чтобы бороться с вирусом. Но вирус есть вирус - если в организм попадает большая доза, инфицирование все равно будет. Поэтому, по мнению эпидемиологов, главное средства защиты - вовремя, то есть до начала подъема заболеваемости, сделать прививку. А если по каким–то причинам человек пропустил оптимальные сроки, не успел, то в любом случае лучше вакцинироваться пусть позже.

Как пояснила Светлана Молдалиева, когда начинается подъем заболеваемости, не все заболевают сразу же - кто–то раньше, кто–то позже. Поэтому, возможно, и рекомендуется сделать прививку даже во время сезонного подъема.

Но лучше, конечно, успеть в предсезон. И если прививка против коронавируса остается эффективной около полугода, то специфический иммунитет после прививки сохраняется 6–12 месяцев. Поэтому чаще, чем раз в год, прививаться не надо.

В департаменте профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора предупредил о том, что некоторые популярные советы по лечению ОРВИ и гриппа не являются такими полезными, как многие привыкли думать. В частности, следует воздержаться от употребления горячих напитков и отдать предпочтение теплым. Да и польза пара от картофеля, водки с перцем, а также чеснока и лука, которые якобы полезны, - это миф. Антибиотики при их лечении также не помогут. Самым действенным средством от гриппа считается обильное питье и покой. Иными словами, задача больного ОРВИ - не допустить осложнений.

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