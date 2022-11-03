ГКНБ КР: Об отречении члена РЭО «Хизб ут-Тахрир»

Бишкек, "Саясат.kg". Х.А.С. признал ошибочность выбранного им религиозного направления.

ГКНБ КР в рамках предупредительно-профилактических мер по противодействию религиозно-экстремистским и террористическим организациям в КР, осуществляется работа по переубеждению членов и сторонников РЭО «Хизб ут-Тахрир».

По результатам проведенных профилактических мероприятий, публично отречен от радикальных взглядов гражданин КР Х.А.С., житель Сузакского района. Х.А.С. с 2005 года был вовлечен в преступную деятельность РЭО «Хизбут-Тахрир» и поддерживал контакты с активными функционерами экстремистского подполья.

Во время проведения профилактического мероприятия, Х.А.С. признал ошибочность выбранного им религиозного направления и призвал граждан не поддаваться незаконным призывам членов РЭО «Хизбут-Тахрир».

В настоящее время ГКНБ КР продолжается работа по выявлению и пресечению деятельности РЭО «Хизб ут-Тахрир», а также проведению профилактических мероприятий среди членов данной религиозно-экстремистской организации.