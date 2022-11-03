В этом году расходы "Кумтора" выросли. Компания объяснила почему

ЗАО "Кумтор голд компани" подвело итоги работы за девять месяцев 2022 года.

На сайте компании опубликован отчет.



В отчете сообщается, что в этом году выросли расходы на добычу руды, содержание рудника и прочие работы.

Горные работы. С января по сентябрь 2022 года на руднике велись горные работы на участках "Центральный", "Сары-Тор" и "Юго-Западный". Объем горных работ на руднике "Кумтор" за девять месяцев 2022 года составил 124,24 млн тонн. Фактически добыто товарной руды за девять месяцев 2022 года 5 млн 238 тыс. тонн со средним содержанием золота в добытой руде 3,67 г/т.

Расходы на проведение горных работ в перерасчете на тонну добытой руды за период с января по сентябрь 2022 года составили $1,49 против $1 доллара в том же периоде 2021 года. Рост затрат на горные работы в первую очередь вызван сокращением объема горных работ и увеличением затрат в связи с повышением цены на дизельное топливо и на необходимые запасные части. Из общей суммы расходы на проведение горных работ составили 185,3 млн долларов, тогда как в 2021 году общая сумма расходов составляла 152,0 млн долларов.

Расходы на фабричную переработку в перерасчете на тонну переработанной руды за период с января по сентябрь 2022 года составили $12,96 против $10,92 в том же периоде 2021 года. Указанный рост в первую очередь связан с увеличением затрат на замену оборудования для ЗИФ и увеличением затрат за пользование поверхностными водными ресурсами в связи с новым постановлением кабинета министров Кыргызской Республики от 18 октября 2021 года №222.

Расходы на содержание рудника "Кумтор" за период с января по сентябрь 2022 года составили $38 млн против $32 млн в том же периоде 2021 года. Рост связан с увеличением затрат на организацию ежедневного комплексного питания, переданного в период временного внешнего управления на аутсорсинг, увеличением затрат на дизельное топливо в связи с повышением цены и увеличением затрат на оборудование коммуникации и связи на руднике.

Производственные издержки в перерасчете на унцию реализованной продукции за период с января по сентябрь 2022 года составили $541 против $516 в том же периоде 2021 года. Указанный рост связан прежде всего с увеличением затрат на проведение горных работ, уменьшением объема вскрышных работ, подлежащих капитализации, увеличением затрат на фабричную переработку и увеличением затрат на содержание рудника.

Совокупные затраты на поддержание производства в перерасчете на унцию реализованной продукции (без учета налога на валовой доход) за период с января по сентябрь 2022 года составили $855 на унцию, тогда как в том же периоде 2021 года эти же затраты составляли $805 за унцию. Отмеченный рост в первую очередь связан с увеличением капитальных затрат на поддержание производства, в основном в связи с капитальным ремонтом тяжелой техники и увеличением производственных издержек.

С учетом налога на валовой доход этот показатель за период с января по сентябрь 2022 года составил 1 184 долларов на унцию против 1 124 долларов на унцию в том же периоде 2021 года. Указанное увеличение, главным образом, связано с увеличением выплат по ежегодной сумме на поддержание минерально-сырьевой базы, предусмотренных пересмотренным инвестиционным соглашением и увеличением размера выплат по фондам поддержки.



Напомним, месторождение Кумтор разрабатывается кыргызской стороной с весны прошлого года. 17 мая 2021 года парламент на основании выводов государственной комиссии ввел на объекте временное внешнее управление, обвинив инвесторов Centerra Gold Inc. в нарушении экологических норм. Внешним управляющим тогда стал Тенгиз Болтурук. Суд в Бишкеке обязал разработчика "Кумтора" выплатить государству $3 млрд в качестве компенсации за незаконное складирование отходов на ледниках.

В ответ Centerra Gold Inc. подала в Канаде в Международный арбитражный суд иски на правительство Кыргызстана. В течение года шли разбирательства и переговоры, в результате которых в начале апреля достигнуто мировое соглашение, согласно которому Кыргызстан возвращает себе месторождение полностью и отказывается от претензий к инвесторам.

В настоящее время компания "Кумтор" входит в холдинг "Наследие великих кочевников" и разрабатывается кыргызской стороной самостоятельно. Тенгиз Болтурук, возглавлявший холдинг, задержан по обвинению в коррупции.



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