Сколько золота добыто на "Кумторе" и реализовано? Компания предоставила отчет

ЗАО "Кумтор голд компани" подвело итоги работы за девять месяцев 2022 года.

На сайте компании опубликован отчет.

В отчете компании сообщается, что на месторождении произведено 389 357 унций, что составляет 12 110,3 кг золота. Но это с учетом переработки складских запасов ранее добытой руды. За аналогичный период прошлого года было произведено 292 970 унций. В компании объяснили, что увеличение объемов в первую очередь связано с более высоким содержанием золота в поставляемой на фабрику руде, а также с увеличением коэффициента извлечения металла из руды.

За девять месяцев 2022 года реализовано 379 551 унция, что составило 11 805,37 кг золота. Общий доход от реализации золота за девять месяцев 2022 года составил $679,8 млн.



Напомним, месторождение Кумтор разрабатывается кыргызской стороной с весны прошлого года. 17 мая 2021 года парламент на основании выводов государственной комиссии ввел на объекте временное внешнее управление, обвинив инвесторов Centerra Gold Inc. в нарушении экологических норм. Внешним управляющим тогда стал Тенгиз Болтурук. Суд в Бишкеке обязал разработчика "Кумтора" выплатить государству $3 млрд в качестве компенсации за незаконное складирование отходов на ледниках.

В ответ Centerra Gold Inc. подала в Канаде в Международный арбитражный суд иски на правительство Кыргызстана. В течение года шли разбирательства и переговоры, в результате которых в начале апреля достигнуто мировое соглашение, согласно которому Кыргызстан возвращает себе месторождение полностью и отказывается от претензий к инвесторам.

В настоящее время компания "Кумтор" входит в холдинг "Наследие великих кочевников" и разрабатывается кыргызской стороной самостоятельно. Тенгиз Болтурук, возглавлявший холдинг, задержан по обвинению в коррупции.



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