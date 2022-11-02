ГКНБ КР: В Джалал-Абадской области в территориальных управлениях ГП «Кыргызавтожол» выявлен крупный ущерб причиненный государству

Бишкек, "Саясат.kg". В настоящий момент продолжаются следственно-оперативные мероприятия.

ГУ ГКНБ КР по Джалал-Абадской области возбуждено уголовное дело по статье 337 часть 3 (Злоупотребление должностным положением) УК КР, в отношении должностных лиц территориальных органов Джалал-Абадского филиала ГП «Кыргызавтожол» при Министерстве транспорта и коммуникации Кыргызской Республики.

Установлено, что на протяжении длительного времени должностные лица территориальных органов Джалал-Абадского филиала ГП «Кыргызавтожол» при Министерстве транспорта и коммуникации Кыргызской Республики злоупотребляя своим положением, недобросовестно исполняя возложенные обязанности, организовали преступную схему по принятию необоснованных, завышенных, фактически не выполненных и некачественно выполненных объемов работ по устройству асфальтобетонных покрытий на автодорогах международного, государственного и местного значения.

В рамках дела, назначены соответствующие проверки, в результате которого выявлен предварительный ущерб в размере 12 млн. сомов. В этой связи, проведены обыски на рабочих местах территориальных управлений ГП «Кыргызавтожол».

В настоящий момент продолжаются следственно-оперативные мероприятия.