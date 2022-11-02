Сотрудникам TikTok из России предложили переехать в Казахстан и Киргизию

Сотрудникам TikTok в России предложили переехать в Казахстан, сообщает "РБК".
"После начала частичной мобилизации работодатель предложил сотрудникам, которые не захотели продолжать работать из России, переехать в одну из трех стран, но расходы на транспорт, жилье и т.п. сотрудник должен был полностью взять на себя", – сообщил источник издания.
Речь идет о переезде в Казахстан, Армению и Киргизию.
Помимо этого, руководитель отдела глобальных бизнес-решений в Восточной Европе TikTok Анастасия Панина сообщила, что компания собирается открыть новый офис в Казахстане.
"Этой осенью TikTok собирается открыть офис в Казахстане, где миллионы талантливых авторов, быстро развивающаяся цифровая экономика и впечатляюще инновационные предприниматели", – сообщила Панина на своей странице в LinkedIn.
Также издание отмечает, что часть сотрудников российского офиса стали работать в других международных командах, например ближневосточной, но оставались при этом сотрудниками российского офиса.
Источник - РБК
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