Кыргызстан и ОАЭ создали совместную холдинговую компанию с уставным фондом в $100 млн.
Об этом сообщает администрация президента.
Согласно сообщению, по итогам переговоров Садыра Жапарова и главы Объединенных Арабских Эмиратов шейха Мухаммеда бин Заед Аль Нахайяна подписано двустороннее соглашение по учреждению совместной холдинговой компании в Кыргызстане.
Также сообщается, что имеется возможность доведения инвестиционного капитала до $1 млрд 200 млн.
"Ожидается, что выделенные средства будут направлены на осуществление крупных проектов в сфере транспортно-логистических хабов, IT-инноваций, энергетической отрасли и продовольственной безопасности, создание новоформатных совместных зон рекреации и новых городов", - говорится в сообщении.
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