Асеин Исаев освобожден от должности посла Кыргызстана в Индии

О причинах отставки не сообщается.

Исаев Асеин Кусеинович освобожден от должности посла Кыргызстана в Индии и Бангладеш по совместительству с резиденцией в Нью-Дели. Как сообщает администрация президента, Садыр Жапаров подписал соответствующий указ.

О причинах отставки не сообщается. Известно, что на должность посла Исаев был назначен еще в январе 2019 года.



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