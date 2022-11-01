Асеин Исаев освобожден от должности посла Кыргызстана в Индии

О причинах отставки не сообщается.
Исаев Асеин Кусеинович освобожден от должности посла Кыргызстана в Индии и Бангладеш по совместительству с резиденцией в Нью-Дели. Как сообщает администрация президента, Садыр Жапаров подписал соответствующий указ.
О причинах отставки не сообщается. Известно, что на должность посла Исаев был назначен еще в январе 2019 года.
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