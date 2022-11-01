Российские блогеры попросили Путина и Медведева разблокировать Instagram и Facebook

В результате чего Россия ежедневно теряет позиции в информационной войне.

Совет блогеров при Совете Федерации направил президенту России Владимиру Путину и зампреду Совбеза Дмитрию Медведеву письма с просьбой о пересмотре блокировки Instagram и Facebook, сообщает Lenta.ru.

По мнению авторов письма, ограничение доступа к соцсетям несет в себе негативные последствия для российских блогеров и риски для всей страны. В частности, как отмечается в обращении, в результате блокировки Instagram и Facebook "Россия утратила эффективный канал для формирования позитивного имиджа страны, а российские пользователи - возможность создавать контент, направленный на отстаивание интересов страны", в результате чего Россия ежедневно теряет позиции в информационной войне.

Также авторы документа отмечают, что отечественные социальные сети "не обладают такой популярностью у российских пользователей" и так и "не стали равноценной и эффективной заменой запрещенным сетям". Кроме того, россияне для обхода блокировок используют VPN-сервисы, многие из которых "несут угрозу для персональных данных пользователей".

Также блогеры указали на невозможность ведения предпринимательской деятельности и проводить благотворительные сборы в заблокированных соцсетях.

Тверской суд Москвы 21 марта признал Meta экстремистской организацией и запретил на территории России ее деятельность, а также принадлежащие ей соцсети Facebook и Instagram. Поводом к этому послужили изменения в модерации платформ: Meta временно разрешила Facebook и Instagram в ряде стран не удалять призывы к насилию в отношении российских военнослужащих.



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