Дастан Бекешев: В бюджете есть дыра. Кабмин будет жить в режиме экономии

В республиканском бюджете к концу года есть проблемы.

Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Дастан Бекешев.

По его словам, кабмин переходит в режим экономии, все обещанное строительство возобновится в следующем году. Трудности возникли в связи с последствиями вторжения Таджикистана в Кыргызстан.

"Бюджет 2022 года заканчивается немного печально. Есть дыра. В эти последние два месяца будет режим экономии, поскольку у нас очень много расходов произошло из-за конфликтов с Таджикистаном. Это очень сильно наложило отпечаток. Я думаю, это не только в нашей стране, но и в Таджикистане в бюджете значительные потери, потому что очень много денег уходит на оборону, на восстановление. Поэтому эти два месяца кабмин будет в режиме экономии, не будет тратить туда-сюда деньги. В 2023 году обещает возобновить то строительство, которое было начато - это строительство школ, дорог и больниц", - рассказал депутат.

Напомним, ранее сообщалось, что Минфин выделит 3 млрд сомов на восстановление Баткенской и Ошской областей за счет перераспределения расходов республиканского бюджета на 2022 год. Эти средства планируется восстановить позже за счет финансовой помощи от Азиатского банка развития. АБР выделит в поддержку бюджета помощь в размере $50 млн, из них $25 млн - грант и $25 млн - кредит на 24 года.



URL: https://kaktus.media/469940