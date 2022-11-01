Торохан Жунусбеков ответил на обвинения Кадырбека Атамбаева

Глава БАРУ считает, что все обвинения в его адрес — это происки бывшей работницы, которую он уволил.
Директор муниципального предприятия «Бишкекское агентство ритуальных услуг» (БАРУ) Торохан Жунусбеков прокомментировал обвинения в свой адрес от депутата БГК Кадырбека Атамбаева.
Он уточнил, что о фактах продажи мест для погребения за оградой Юго-Западного кладбища, где запрещены захоронения, знает. По информации главы БАРУ, здесь продают места для погребения за 35 тысяч сомов, но деньги не поступают агентству.
Торохан Жунусбеков заверяет, что его работники ловили с поличным занимающихся незаконной деятельностью и передавали их компетентным органам.
Глава БАРУ считает, что все обвинения в его адрес — это происки бывшей работницы, которую он уволил.
Ранее Кадырбек Атамбаев сообщил, что за оградой кладбищ в БАРУ неофициально просят круглую сумму в тысячах долларов, работает схема, а на закрытом Юго-Западном кладбище до настоящего времени за большие деньги захоранивают, несмотря на запрет мэрии Бишкека.
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