Садыр Жапаров поздравил сотрудников органов внутренних дел с праздником

Садыр Жапаров поздравил сотрудников органов внутренних дел страны с Днем работника милиции.

Об этом сообщила пресс-служба президента.

«За вековую историю кыргызская милиция прошла славный путь, выдержав множество тяжелых испытаний. С благодарностью подчеркиваю, что и сегодня вы, рискуя своей жизнью, трудитесь день и ночь, обеспечивая мирную жизнь нашего народа», — отметил Садыр Жапаров.

«Преклоняю голову перед мужеством сотрудников органов внутренних дел, отдавших свои жизни в Баткене, защищая целостность нашей страны. Их отвага навсегда останется в памяти нашего народа и послужит примером для подрастающего поколения. Семьи и близкие погибших героев всегда находятся в центре внимания нашего государства и под его опекой», — говорится в поздравлении.

В последнее время населением положительно воспринимаются изменения и обновления в работе кыргызской милиции в части цифровизации, а также ведение работы по защите безопасности граждан и их прав с использованием современных технологий и передовых методов. - Садыр Жапаров

Он добавил, что государство осуществляет ряд мероприятий, направленных на социально-экономическую поддержку и защиту сотрудников органов внутренних дел. С октября 2022 года повышена заработная плата работников, а также значительное внимание уделяется совершенствованию материально-технической базы министерства, особенно в отдаленных районах.

«Мы не должны забывать многогранный труд ветеранов, посвятивших всю свою жизнь охране общественного порядка и борьбе с преступностью. Наш долг — всегда проявлять к ним уважение. Хочу поблагодарить наших ветеранов за то, что они делятся своим богатым опытом и вносят весомый вклад в обеспечение безопасности в республике», — сказал глава государства.

«Существует высказывание «Моя милиция меня бережет». Необходимо соответствовать данному пожеланию народа. Для того чтобы быть достойным такого высокого мнения, от вас требуются честность, справедливость, профессионализм и трудолюбие. Обеспечение безопасности каждого гражданина и защита его прав всегда должны быть в центре внимания сотрудников милиции», — говорится в сообщении.

Садыр Жапаров пожелал сотрудникам органов внутренних дел крепкого здоровья, долгих лет жизни, мужества и успехов в работе и чтобы в Кыргызстане всегда царил мир.



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