Активист Тилекмат Куренов попросил политического убежища за границей

Гражданский активист Тилекмат Куренов заявил, что намерен просить политического убежища за границей.
Об этом он сообщил на своей странице в соцсети.
При этом, он не сообщил, в какой стране находится в настоящий момент .
"Мои документы будут готовы завтра. У меня нет выбора, кроме как просить убежища. Поскольку за последнюю неделю я посетил пять стран и во все эти государства с кыргызской стороны был направлен запрос на "задержание". Я был вынужден приехать сюда. Власти этой страны обещали мне полную безопасность", - сказал он.
Напомним, 23 октября 2022 года в Бишкеке прошли задержания ряда политиков и активистов, которых подозревают в организации массовых беспорядков с последующим захватом власти.
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