В Антикоррупционном деловом совете назначены 2 заместителя генсекретаря: Светлана Садыкова и Замир Айылчыев

В Секретариате Антикоррупционного делового совета при президенте назначены 2 заместителя генерального секретаря.

Заместителем по правовым вопросам и взаимодействию с Жогорку Кенеш назначена Светлана Садыкова.

Она более 20 лет проработала в Аппарате Жогорку Кенеша, занимая должности от ведущего специалиста до заведующего отделом парламентаризма Юридического управления Аппарата Жогорку Кенеша КР. С.Садыкова также представляла интересы Жогорку Кенеша в Конституционном суде.

Взаимодействие с партнерами по развитию будет курировать Замир Айылчыев.

Он работал экспертом отдела внешней политики Администрации президента, ведущим специалистом группы по обеспечению деятельности Аппарата президента, советником министра образования и науки.

Tazabek