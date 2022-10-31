В Антикоррупционном деловом совете назначены 2 заместителя генсекретаря: Светлана Садыкова и Замир Айылчыев

В Секретариате Антикоррупционного делового совета при президенте назначены 2 заместителя генерального секретаря.
Заместителем по правовым вопросам и взаимодействию с Жогорку Кенеш назначена Светлана Садыкова.
Она более 20 лет проработала в Аппарате Жогорку Кенеша, занимая должности от ведущего специалиста до заведующего отделом парламентаризма Юридического управления Аппарата Жогорку Кенеша КР. С.Садыкова также представляла интересы Жогорку Кенеша в Конституционном суде.
Взаимодействие с партнерами по развитию будет курировать Замир Айылчыев.
Он работал экспертом отдела внешней политики Администрации президента, ведущим специалистом группы по обеспечению деятельности Аппарата президента, советником министра образования и науки.
Tazabek
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