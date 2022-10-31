Какие банки в Кыргызстане теперь не обслуживают банковские карты «МИР»?

В последнее время стали проявляться сообщения, что ряд коммерческих банков Кыргызстана приостанавливает обслуживание карт платежной системы «МИР».
В республике действует 23 банка. Издание Tazabek посмотрело, какие из них оповестили клиентов у себя на сайте о том, что уже не обслуживают российские карты «МИР».
Оказалось, что у 8 банков в разделе «новости» на официальных сайтах имеются сообщения о прекращении обслуживания:
Коммерческий банк «КЫРГЫЗСТАН» 20 октября принял решение приостановить обслуживание платежных карт «МИР» некоторых российских банков.
ОАО «Капитал Банк» 28 октября сообщил, что приостанавливается прием и обслуживание карт НСПК «Мир» (Национальная система платежных карт) в банкоматах и POS-терминалах банка
ОАО «Дос-Кредобанк» с 17 октября приостановил обслуживание
ЗАО «Банк Азии» с 18 октября прекратил обслуживание
ЗАО «Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк» с 27 октября прекратил обслуживание
ОАО «Айыл Банк» с 25 октября прекратил обслуживание
«Бай-Тушум» с 29 октября прекратил обслуживание
ЗАО «Банк Компаньон» 13 октября прекратил обслуживание
Издание РБК недавно писало, что два крупных российских банка планируют установить свои POS-терминалы только для приема карт «Мир» в дружественных странах.
Tazabek
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