Какие банки в Кыргызстане теперь не обслуживают банковские карты «МИР»?

В последнее время стали проявляться сообщения, что ряд коммерческих банков Кыргызстана приостанавливает обслуживание карт платежной системы «МИР».

В республике действует 23 банка. Издание Tazabek посмотрело, какие из них оповестили клиентов у себя на сайте о том, что уже не обслуживают российские карты «МИР».

Оказалось, что у 8 банков в разделе «новости» на официальных сайтах имеются сообщения о прекращении обслуживания:

Коммерческий банк «КЫРГЫЗСТАН» 20 октября принял решение приостановить обслуживание платежных карт «МИР» некоторых российских банков.

ОАО «Капитал Банк» 28 октября сообщил, что приостанавливается прием и обслуживание карт НСПК «Мир» (Национальная система платежных карт) в банкоматах и POS-терминалах банка

ОАО «Дос-Кредобанк» с 17 октября приостановил обслуживание

ЗАО «Банк Азии» с 18 октября прекратил обслуживание

ЗАО «Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк» с 27 октября прекратил обслуживание

ОАО «Айыл Банк» с 25 октября прекратил обслуживание

«Бай-Тушум» с 29 октября прекратил обслуживание

ЗАО «Банк Компаньон» 13 октября прекратил обслуживание

Издание РБК недавно писало, что два крупных российских банка планируют установить свои POS-терминалы только для приема карт «Мир» в дружественных странах.

Tazabek