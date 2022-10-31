Аскар Акаев прокомментировал Соглашение между КР и РУз о границе

Бишкек, "Саясат.kg". Это обыкновенный здравый смысл, который отвечает интересам страны.

Первый президент Кыргызстана и академик Российской академии наук, профессор Аскар Акаев прокомментировал проект соглашения о делимитации некоторых участков границы между Кыргызстаном и Узбекистаном.

- В вопросе урегулирования территориальных споров между Узбекистаном и Кыргызстаном складывается весьма удачная конъюнктура для Бишкека, и ее нельзя упустить.

Не из личной заинтересованности, конечно, но исключительно исходя из интересов Республики, я поддерживаю руководство Кыргызстана по поводу этого договора о госгранице с Узбекистаном.

Вопрос определения границ между Кыргызстаном и Узбекистаном следует рассматривать через призму государственных интересов.

Во-первых, все разумные люди видят, что нынешний лидер Узбекистана искренне желает установить дружественные отношения с соседями, разрешив все спорные приграничные вопросы на справедливой основе. В этой связи также очевидно, что президент Ш.Мирзиёев проявляет удивительную гибкость и терпимость по отношению к негативным высказываниям оппозиции в Кыргызстане.

Во-вторых, я интуитивно чувствую, что в разрешении вопросов о спорных территориях достигнут приемлемый компромисс, как этого требует мирный политико-дипломатический способ решения, путём приемлемых взаимных уступок с каждой стороны. История однозначно показывает, односторонняя победа в этом вопросе может быть достигнута только силовым военным путём.

Ведь согласитесь, по данному соглашению Узбекистан идёт на значительные уступки, когда Кыргызстану отходят почти 20 тысяч гектаров, Узбекистану же около 4,5 тысяч гектаров, причём под Кемпир-Абадским водохранилищем, которое в дальнейшем предполагается управлять совместно, тогда как до сих пор это осуществлялось исключительно Узбекской стороной.

В-третьих, сегодня надо решительно поддержать руководство Республики в заключении договора о госгранице с Узбекистаном, чтобы потом выйти единым фронтом на решение пограничных проблем с Таджикистаном, где нашу Республику ожидает наиболее трудная ситуация.

Не исключено, что конфликт будет только усугубляться, и об этом надо всегда помнить. Последние жертвы тому яркое подтверждение. Если же Кыргызстан будет одновременно противостоять на два фронта, то велика вероятность того, что мы проиграем на обоих. Это обыкновенный здравый смысл, который отвечает интересам страны. Непонимание этого равносильно безумию.

Достижение консенсуса по Кемпир-Абадскому водохранилищу позволит, например, выступить совместно с Узбекистаном при решении спорных вопросов по использованию карты.

Как известно, таджикская сторона на протяжении восемнадцати лет постоянно выдвигает условия - все переговоры по пограничным вопросам вести на основе карт 1924-1927 годов .

Однако, использование карт того периода, помимо того, что обостряет и без того сложнейший вопрос воссоединения таджикского Воруха с основной территорией республики, также актуализирует пока «спящую» тему, по которой у Кыргызстана и Узбекистана очень близкие, взаимовыгодные позиции.

Я имею ввиду административно-территориальную реформу 1924 года, когда были расформированы Хорезмская Социалистическая Советская Республика, Бухарская Социалистическая Советская Республика и на их территории, а также на территории бывшей Туркестанской АССР, входившей в состав РСФСР, были образованы две новые союзные республики - Туркменская ССР и Узбекская ССР. В состав Узбекской ССР вошли территории большей части Бухарской ССР, Хорезмской ССР, а также Самаркандская область, большая часть Ферганской области и Ташкентский уезд Сырдарьинской области Туркестанской АССР. Тогда же в южной части Узбекской ССР была образована Таджикская АССР.

То есть предложение таджикской стороны об использовании карт 1924 года позволяет Кыргызстану совместно с Узбекистаном поставить под сомнение сам факт правомерности территориальных претензий нынешних властей Республики Таджикистан.

Поэтому сегодня важнейшей задачей для всех народов Центральной Азии является поиск взаимоприемлимых решений, которые обеспечат мир и благополучие в регионе, а не ведущих к новым проблемам и потрясениям. Как тут не согласиться и не поддержать позицию президента С.Жапарова, которую он недавно озвучил в своем интервью: «Мы с соседями должны жить в мире и согласии. На саммите в Чолпон-Ате мы все подписали соглашение о дружбе и взаимопомощи. Наши добрососедские отношения должны быть вечными. Потому что нам вечно быть соседями. Если сегодня мы согласуем наши границы, то наша дружба будет вечной. Какие бы не возникали вопросы, все будет решаться в рамках переговоров и подписания двусторонних соглашений. По причине несогласованности границ сегодня возникают стычки, гибнут люди и солдаты. Пусть Бог бережет нас от масштабных боевых действий. Поэтому мы должны поставить точку в вопросах границ. После того как завершим решение приграничных вопросов с Узбекистаном, мы перейдем к разрешению приграничных споров с соседним Таджикистаном исключительно путем переговоров».



