В Кыргызстане есть 28 центров по медико-социальной экспертизе. Депутат жалуется на их состояние и коррупцию

Министр отметил, что в Кыргызстане насчитывается 202 тыс. инвалидов.

В Кыргызстане есть 28 центров по медико-социальной экспертизе, сказал министр труда Кудайберген Базарбаев на заседании Комитета ЖК по соцполитике.

Министр отметил, что в Кыргызстане насчитывается 202 тыс. инвалидов.

«В МСЭКах работают 198 сотрудников, из них 98 врачей. Государство обязано обеспечить инвалидов должным уходом и выплачивать им пособие», - сказал министр.

«А почему тогда не уделяете им внимание? Я вижу, в каких зданиях работают сотрудники МСЭК. Они то, что не могут сказать министру, говорят депутатам. Вот, например, в Таласе мы поехали в МСЭК. Они сидят в помещении 72 кВ.м. Когда приходят инвалиды, у них нет приемного отделения, где они могли бы присесть, а аренду они платят 18 тыс. сомов. Вы как министр должны это все решить», - сказал депутат Бактыбек Сыдыков.

«У нас есть 28 центров. Из них 3 снимают помещение. Есть помещения не наши, они принадлежат Минздраву, а нам просто предоставляют. Мы работаем над проектом строительства нового МСЭК», - сказал министр.

Депутат добавил, что в центрах процветает коррупция.

«Во МСЭКах дают инвалидность даже тем, у кого нет инвалидности. Система сама по себе развалена. Минздрав и Минсоцразвития должны определиться, кто будет руководить центрами. Медицинскую часть пусть тогда Минздрав смотрит. В секторе МСЭК огромная коррупция», - сказал депутат Сыдыков.

АКИpress