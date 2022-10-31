Депутат: НБКР поддерживал обменный курс за счет средств, поступивших от реализации 19 тонн золота

Депутат попросил дать подробную информацию по данному вопросу.
Депутат Аманкан Кенжебаев (Сокулукский округ) сегодня, 31 октября 2022 года, в ходе заседания комитета по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию спросил, почему Национальный банк проводит интервенции валют за счет средств от реализации золота, купленных у «Кыргызалтын».
Он сообщил, что на днях стало известно, что обменный курс поддерживался за счет средств, поступивших от реализации 19 тонн золота. Депутат спросил, являются ли средства от продажи государственными.
На это заместитель председателя Национального банка Кайып Куленбеков ответил, что эти средства входят в золотовалютные резервы.
Депутат попросил дать подробную информацию по данному вопросу.
На этот момент рассматривался проект закона Кыргызской Республики «О республиканском бюджете Кыргызской Республики на 2023 год и плановый период 2024–2025 годов».
Tazabek
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