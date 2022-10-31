В Бишкеке невропатологи обследовали 137 человек. У каждого пятого первый признак инсульта

В Национальном госпитале 29 октября провели акцию по борьбе с инсультом.

Об этом сообщает Минздрав.

Обследование прошли 137 человек, из них у 27 выявлены первые признаки инсульта. 15 человек с инсультом находятся под наблюдением врачей.

48 пациентам рекомендовано пройти повторное обследование.

Первые признаки инсульта:

- внезапно пропадающее зрение;

- явное нарушение координации;

- уход сил из рук, ног;

- утрата понимания слов или способности внятно говорить;

- снижение чувствительности;

- плавное нарастание вышеперечисленных признаков.

При появлении следующих специфических симптомов инсульта необходимо срочно вызывать скорую помощь. Также запомните, когда начались эти симптомы, поскольку их длительность может иметь значение для выбора лечения:

Попросить человека улыбнуться. При инсульте улыбка будет кривая.

Попросите удержать руки поднятыми вверх, при слабости мышц это не удастся сделать.

Попросите пострадавшего человека сказать простое предложение. Во время приступа мужчина или женщина будет говорить медленно, запинаясь. Это похоже на речь пьяного человека.

Попросите высунуть язык — кончик языка отклоняется в сторону очага в головном мозге.\

АКИпресс