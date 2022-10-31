В какие школы все никак не могут назначить директоров? МОиН в третий раз объявило конкурс

Министерство образования объявило очередной конкурс на замещение вакантных должностей директоров школ.

Отметим, это уже третья попытка назначить новых руководителей через конкурс.

Количество вакансий по регионам:

Джалал-Абадская область - 98;

Иссык-Кульская область - 19;

Нарынская область - 15;

Ошская область - 101;

Таласская область - 14;

Чуйская область - 62.

О проведении третьего потока конкурса в Бишкеке, Оше и Баткенской области в МОиН обещали сообщить позже.

Напомним, в августе в Кыргызстане завершился первый конкурс на должность директоров 966 школ. Итоги плачевны: лишь чуть больше половины претендентов смогли преодолеть пороговый балл, более чем в 500 школах был объявлен повторный конкурс. Но и на этот раз смогли назначить руководителей не во все школы.

Повторный конкурс будет проходить до тех пор, пока не утвердят новых руководителей. Со следующего года, возможно, конкурс на эти вакантные должности будет проходить ежеквартально, а пока школой будут руководить прежние директора, но в статусе исполняющих обязанностей.

Фотография на главной странице иллюстративная, взята с публикации МОиН.

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