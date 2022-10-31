Пресечена деятельность подпольной ячейки РЭО "Хизб ут-тахрир аль-Ислами"

Задержанные лица водворены в следственный изолятор ГУ ГКНБ Джалал-Абадской области.

Пресс-служба ГКНБ КР сообщает, что 27 октября в рамках уголовного дело возбужденного по статье 332 части 2 (Изготовление, распространение экстремистских материалов) УК КР на территории села Кургак-Кол Сузакского района Джалал-Абадской области во время проведения т.н. ежемесячной "сходки" задержаны А.И.Т., И.З.К., К.М.Т., М.Х.Ч., Б.И.М., А.Т.Ж. и Ч.Х.Т., Э.Н.Т., Х.Ф.Г., П.С.А., А.Д., активных членов РЭО "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами".

В результате проведенных обысков изъято большое количество экстремистской литературы, листовки, мобильные телефоны, электронные носители и отчеты о финансовой деятельности ячейки.

Указанные лица на систематической основе проводили религиозные занятия по пропаганде экстремистской идеологии, а также через соц.сети распространяли экстремистские материалы.

Задержанные лица водворены в следственный изолятор ГУ ГКНБ Джалал-Абадской области.

Ведутся следственно-оперативные действия по установлению их дополнительных преступных связей.





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