Восстановление сел в Баткене: глава кабмина недоволен темпами строительных работ

Акылбек Жапаров раскритиковал строителей.



Председатель кабинета министров в ходе рабочей поездки в Баткенскую область провел очередное заседание государственной комиссии по восстановлению населенных пунктов, пострадавших и разрушенных в результате акта вооруженной агрессии Таджикистана.

По его мнению, все необходимые решения принимаются в оперативном порядке. Акылбек Жапаров раскритиковал строителей.

«Вчера я ознакомился с тем, как ведутся строительные работы. Ход строительства медленный. Так не пойдет. На очередном заседании мы рассмотрим персональную ответственность по этому вопросу. Помимо работ по восстановлению, необходимо продолжить работу по реализации программы развития Баткенской области на 2021-2035 годы», — сказал он.

По данным главы кабмина, из запланированных для Баткенской области 6-8 миллиардов сомов поступило около 4,1 миллиарда сомов. 138,4 миллиона сомов выдано в качестве компенсации гражданам, пострадавшим в результате приграничного инцидента.

На реализацию государственной программы социально-экономического развития региона выделено 250 миллионов сомов. По статье «капитальные вложения» из предусмотренных 3 миллиардов сомов профинансировано 1,3 миллиарда сомов, из которых 1 миллиард сомов направлен на строительство жилых домов, 300 миллионов сомов — на реконструкцию автодорог и мостов.

Полномочному представителю президента в Баткенской области поручено в недельный срок завершить работу комиссий по оценке ущерба в Баткенском, Лейлекском районах и городе Баткене в целях оказания всесторонней помощи пострадавшим гражданам и юридическим лицам.

Профильным государственным и местным органам власти поручено ускорить строительные и восстановительные работы на объектах.

Министерству труда, социального обеспечения и миграции поручено внести в администрацию президента проект решения кабмина, регламентирующий упрощенный порядок назначения государственных пособий семьям с детьми, проживающим в приграничных населенных пунктах области.

Министерству образования и науки поручено принять соответствующие меры по организации образовательного процесса в школах и детских садах Баткенской области с учетом чрезвычайной ситуации, а также совместно с учебными заведениями проработать вопрос предоставления льгот для студентов из приграничных районов Баткенской области, обучающихся в средних специальных и высших учебных заведениях страны на контрактной основе.

Национальному банку в срок до 18 ноября текущего года рекомендовано внести изменения в соответствующие нормативные правовые акты, предусматривающие упрощение процедуры выдачи заемных средств коммерческими банками и микрофинансовыми организациями субъектам предпринимательства, зарегистрированным и ведущим хозяйственную деятельность в Баткенской области.



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