Узбекистан отремонтирует Ошский музыкально-драматический театр имени Бабура

Узбекистан отремонтирует Ошский государственный академический узбекский музыкально-драматический театр имени Бабура.

Депутаты Жогорку Кенеша должны ратифицировать соответствующее соглашение между двумя странами.

Ранее кабинет министров КР и правительство РУз подписали документ о проведении работ по реконструкции и оснащению здания этого театра. Нардепам нужно ратифицировать его.

В Министерстве культуры отмечают, что реконструкция позволит проводить на базе театра мероприятия международного уровня.



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