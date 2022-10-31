Загрязнение воздуха стало причиной 13 процентов смертей в Кыргызстане

Загрязнение воздуха стало причиной 13 процентов смертей в Кыргызстане.

Об этом на презентации первого комплексного отчета «Качество воздуха в Бишкеке. Оценка источников выбросов и дорожная карта для содействия управлению качеством воздуха» сообщила постоянный представитель ПРООН в Кыргызстане Луиза Чемберлен.

Она отметила, что документ был подготовлен по запросу кабмина Финским метеорологическим институтом для ПРООН/ЮНЕП.

«Начинается сезон, когда мы начнем ощущать, насколько загрязнение воздуха — важная проблема. И здесь важно говорить не только о загрязнении окружающей среды, но и о влиянии на здоровье человека. За последнее десятилетие 13 процентов смертей могли быть вызваны загрязнением воздуха. Нам нужно помнить, что загрязнение воздуха, в том числе внутри помещений, влияет на особо уязвимые среды. Мы знаем из других исследований, что женщины страдают больше, так как больше времени проводят дома», — сказала она.

Луиза Чемберлен добавила, что одна из задач исследований — установить основные источники загрязнения, чтобы власти страны могли разработать политику, сконцентрировать внимание на действиях, которые приведут к долгосрочным результатам. Это должны быть комплексные решения.

В частности, исследователи пришли к выводу, что основной источник загрязнения — это отопление частных домохозяйств, трафик и неконтролируемое сжигание мусора, в том числе постоянно горящая свалка.



Ссылка: https://24.kg/obschestvo/249533/