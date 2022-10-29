В Самарканде состоялась встреча глав парламентов государств – участников ЕАЭС

Бишкек, "Саясат.kg". Стороны обсудили вопросы сотрудничества в рамках ЕАЭС

28 октября, в городе Самарканд Республики Узбекистан состоялась встреча глав парламентов государств-участников Евразийского экономического союза, в ходе которой обсуждены вопросы активизации торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей.

Во встрече приняли участие Торага Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Нурланбек Шакиев, Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко, Председатель Сената Парламента Республики Казахстан Маулен Ашимбаев, Председатель Национального Собрания Республики Армения Ален Симонян и Председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Наталья Кочанова.

Стороны обсудили вопросы сотрудничества в рамках ЕАЭС, в том числе совместную реализацию культурно-образовательного проекта «Поезд памяти», созданного в целях прославления героизма и мужества героев Великой Отечественной войны.

Отметим, в рамках упомянутого проекта планируется организация поездок в места воинской славы, посредством которых молодежь стран - участниц союза будет знакомиться с подвигами и важными событиями на полях сражений.