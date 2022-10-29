Премия МПА СНГ имени Чынгыза Айтматова вручена доктору филологических наук Шухрату Сирожиддинову

Бишкек, "Саясат.kg". Нурланбек Шакиев подчеркнул, что Жогорку Кенеш полностью поддерживает представленную кандидатуру.

28 октября, в городе Самарканд состоялась торжественная церемония присуждения Премии Межпарламентской Ассамблеи государств-участников Содружества Независимых Государств (МПА СНГ) имени Чынгыза Айтматова.

Постоянная комиссия МПА СНГ по культуре, информации, туризму и спорту внесла предложение о присуждении премии Ч.Айтматова ректору Ташкентского государственного университета узбекского языка и литературы имени Алишера Навои, доктору филологических наук, профессору Сирожиддинову Шухрату Самариддиновичу.

Выступая на церемонии Торага Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Нурланбек Шакиев подчеркнул, что Жогорку Кенеш полностью поддерживает представленную кандидатуру.

«Искренне рад, что в свое время инициатива Жогорку Кенеша об учреждении Премии имени Ч.Айтматова была поддержана всеми вами в память о нашем великом, всемирно известном писателе. Убежден, что уважаемый лауреат Шухрат Самариддинович, своим созидательным трудом внес неоценимый вклад в литературу и достоин данной награды», - сказал Н.Шакиев.

Кроме того, Торага отметил значимость премии и остановился на неоценимом вкладе писателя в мировую литературу. «Мы, кыргызский народ, горды за то, что Чынгыз Айтматов символизирует собой Кыргызстан», - подчеркнул Нурланбек Шакиев.

В свою очередь лауреат премии, профессор Шухрат Сирожиддинов выразил признательность за награду, отметив, что получение Премии имени Ч.Айтматова для него высокая честь, поскольку он, как и миллионы людей по всему миру, является поклонником творчества выдающегося писателя.