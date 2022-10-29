История одной фамилии. Почему Айдарбеков решил сменить свои паспортные данные?

Бишкек, "Саясат.kg". Сегодня его громкую фамилию носит его правнук Чингиз Айдарбеков.

Нынешнего депутата Жогорку Кенеша Чингиза Айдарбекова многие знают благодаря его громкой фамилии. Его дед прадед по материнской линии Иманаалы Айдарбеков в свое время был первым руководителем Кыргызстана, одним из основателей кыргызской государственности.

Сегодня его громкую фамилию носит его правнук Чингиз Айдарбеков. Стоит отметить, что эта фамилия не была записана у него в документе при рождении. Айдарбековым, Чингиз стал намного позже, после громкого скандала. Тогда ему поневоле пришлось сменить свои данные. Вот тут то громкое имя его знаменитого предка пришлось ему кстати.

Если быть точнее, Чынгыз Айдарбеков, ранее носивший фамилию Чингиз Игембердиев, в бытности советником посла КР в Туркменистане со своей женой Асель Базаркуловой (кстати ее привлекли на работу в посольстве без ведома руководства) создавали искусственное препятствие и вымогали денежные средства у граждан Туркменистана, точнее у студентов, изъявивших желание обучаться в КР.

Если быть точнее, то студентам из Туркменистана не выдавались визы, однако ее можно было получить за дополнительную плату. Точнее в посольстве КР изготавливались и вручали приглашения лицам, не имеющих законного основания для въезда в КР.

Также за деньги можно было получить справку о выходе в академический отпуск студентам временно не имеющим возможности продолжить обучение в КР, что нарушало законодательство Туркмении.

Отметим, что данная ситуация имела место быть с 2008 по 2010 годы, когда Айдабеков занимал пост советника Посольства в Туркмении, в отсутствие посла Б.Аширова.

В это время Ч.Айдарбеков, воспользовавшись ситуацией и решил набить себе карман . Именно после такого громкого скандала в посольстве, Чингиз Игамбердиев с целью обелить свое имя решил поменять свое данные на громкую фамилию своего прадеда.