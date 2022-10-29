Делегация ЖК встретилась с председателем Сената парламента Казахстана

В свою очередь Ашимбаев поздравил Шакиева с избранием на должность спикера Жогорку Кенеша и пожелал ему успехов.

Спикер Жогорку Кенеша Нурланбек Шакиев встретился с председателем Сената парламента Казахстана Мауленом Ашимбаевым на площадке Межпарламентской Ассамблеи государств - участников Содружества Независимых Государств (МПА СНГ) в городе Самарканд.

Как сообщила пресс-служба ЖК, в ходе встречи стороны обсудили вопросы кыргызско-казахстанского межпарламентского двустороннего сотрудничества.

Шакиев подчеркнул, что за годы независимости заложен прочный фундамент двусторонних отношений, достигнут высокий уровень сотрудничества, который закрепляется регулярными встречами и диалогами на высшем и высоком уровнях.

«Кыргызская сторона остается неизменной ранее определенному внешнеполитическому курсу и придает важное значение дальнейшему укреплению и наращиванию стратегического партнерства и союзнических отношений с Республикой Казахстан», - сказал он, поздравив коллег из парламента Казахстана с 30-летием установления дипломатических отношений между двумя странами.

Спикер ЖК, отмечая, что межпарламентское взаимодействие способствует укреплению стратегического партнерства между Кыргызстаном и Казахстаном, сообщил, что создание Межпарламентского Совета по сотрудничеству между ЖК КР и парламентом РК и проведение его первого заседания в июне 2015 года являлись важным шагом, который выводит двусторонние межпарламентские отношения на новый уровень.

Шакиев, говоря о торгово-экономических связях, сказал, что Кыргызстан выступает за создание благоприятных условий не только предпринимателям и сельхозпроизводителям стран и устранение имеющихся барьеров в сфере торговли, но и за обеспечение свободного перемещения товаров и сохранения стабильной ситуации на кыргызско-казахстанской границе. При этом он указал на необходимость соблюдения норм Договора о ЕАЭС, основной целью которого является свободное движение товаров.

В свою очередь Ашимбаев поздравил Шакиева с избранием на должность спикера Жогорку Кенеша и пожелал ему успехов.

Председатель Сената коснулся вопросов расширения отношений между двумя странами. «Главы наших государств также принимают содержательные решения, направленные на развитие двустороннего партнерства. Увеличился объем торгово-экономических связей, активно развивается культурно-гуманитарное сотрудничество. Например, в эти дни на высоком уровне проходят Дни культуры Кыргызстана в городе Астана, отмечается солидарность двух народов, живущих вместе с незапамятных времен. Поэтому необходимо продолжать налаженное сотрудничество в двустороннем и многостороннем формате и дальше развивать наши отношения по всем направлениям», - добавил он.

Ашимбаев также отметил важность роли парламентов в укреплении отношений и пригласил Шакиева принять участие в межпарламентском форуме стран Центральной Азии, который планируется провести в городе Туркестан.



АКИпресс