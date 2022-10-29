Блокировка "Азаттыка". Неду Прайсу посоветовали обеспокоиться имиджем США

Представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что США глубоко обеспокоены блокировкой веб-сайта "Азаттык Медиа".

"Это следует за рядом актов, которые усилили давление на независимые СМИ и гражданское общество. Свободная пресса имеет решающее значение для всех функционирующих демократий", – написал он на своей странице в твиттере.

Почему-то после таких слов вспомнилось известное выражение: "чья бы корова мычала". Ведь ни для кого не секрет, что распространение контента "Радио Свобода" в США запрещено на законодательном уровне, то есть гражданам Америки не ведомы информационные материалы данного СМИ. Поэтому в данном случае слова о свободной прессе со стороны представителя Госдепа США абсолютно не уместны.

Гражданский активист и член ОО "Всемирная лига граждан и гражданских объединений" Марат Джуманазаров и вовсе посоветовал господину Неду Прайсу больше обеспокоиться тем, чтобы в дальнейшем издание ,,Азаттык" перестало заниматься фальсификацией материалов, тем самым нанося урон имиджу США.

"Все мы понимаем, что блокировка "Азаттыка" - это правильное решение. Их материал о баткенских событиях наносил урон нашим государственным интересам, а самое главное, оправдывал террористическое вторжение в нашу страну. Подобного рода публикации создают еще большую напряженность в отношения между нашими народами и лишают всякой возможности решить вопрос дипломатическим путем.

Кроме этого, такими статьями "Азатттык" вводит все мировое сообщество в заблуждение и наносит урон имиджу нашей страны. Поэтому у наших людей появляется недоверие к данному СМИ, а, следовательно, и к самим США, которые финансируют "Азаттык"" То есть граждане Кыргызстана просто на просто начинают больше негативно относиться к США, а это в свою очередь нанесет урон нашему сотрудничеству. Поэтому господину Неду Прайсу стоит об этом больше задуматься", - сказал Джуманазаров.

Гражданский активист также прокомментировал акцию ряда СМИ, которые в поддержку "Азаттыка" сегодня решили отказаться от публикации пресс-релизов государственных органов на весь день.

"Вы посмотрите, кто поддержал эту акцию. В основном те СМИ, которые в той или иной степени получают западное финансирование. Так что в этом нет ничего удивительного", - добавил он.





URL: https://www.vb.kg/423987