Когда силовики получат обещанные надбавки к зарплате, сообщил замглавы кабмина

Сотрудники силовых структур до сих пор не получили надбавки к зарплате.
Об этом на заседании парламентских фракций «Ынтымак», «Ишеним» и «Элдик» сообщил депутат Суйунбек Омурзаков.
По его словам, указом президента силовики должны были получать надбавки с 1 октября. Но до сих пор деньги им не начислены.
«Почему вы не выплатили надбавки? Военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов в сложный для всех момент оставили свои семьи и уехали в Баткенскую область. Они работают день и ночь. Скоро зима, людям нужно одевать детей, покупать уголь, платить за детский сад. Они рассчитывали на эту зарплату», — сказал Суйунбек Омурзаков.
Первый заместитель главы кабмина Адылбек Касымалиев ответил, что указ президента будет исполнен. Силовикам сделают перерасчет.
«Зарплата в любом случае будет повышена. Мы решили, что и младшему составу также увеличат объем выплат. Поэтому будет перерасчет. Мы действительно немного опаздываем. На следующей неделе министерства должны внести документы, мы их примем, деньги есть», — объяснил чиновник.
Он добавил, что в этом году о повышении пенсий силовым структурам речь не идет. Возможно, этот вопрос будет рассмотрен в 2023 году.
Заместитель министра финансов Руслан Татиков пообещал, что с 1 ноября силовики получат повышенные зарплаты.
Депутат отметил, в случае, если сотрудники силовых структур не получат вовремя зарплаты, в отношении ответственных лиц необходимо принимать меры.
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