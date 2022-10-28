Избивал на протяжении 10 лет. Прокуратура поручила возбудить дело

Пострадавшая от семейного насилия Жаркынай Нурай обратилась в УВД Каракола с заявлением.

Она рассказала, что в течение 10 лет ее регулярно избивал муж. При проверке выяснилось, что супруг является сотрудником УВД Тюпского района. Информацию 24.kg подтвердили в УВД Иссык-Кульского района.

По данным милиции, заявление поступило в конце августа. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Представители потерпевшей настаивали на том, чтобы дело возбудили по статье «Истязание». Результаты экспертизы показали, что причинен легкий вред здоровью «без дальнейшего расстройства жизнедеятельности и трудоспособности». Уголовное производство прекратили и применили статью Кодекса о правонарушениях, подразумевающую административное наказание в виде штрафа.

Каракольский городской суд вынес решение — обвиняемый приговорен к 40 часам общественных работ. Суд также признал его виновным в административном порядке за избиение сестры супруги. Он оштрафован на 20 тысяч сомов. Потерпевшая и ее адвокаты обратились в прокуратуру Иссык-Кульской области с ходатайством возбудить уголовное дело. Надзорный орган удовлетворил это прошение. Материалы вернули в УВД Каракола с пометкой «возобновить расследование».

Адвокаты обратились также в службу внутренних расследований МВД, чтобы мужчину лишили офицерского звания. Однако их заявление не удовлетворили. От работы сотрудника милиции также не отстранили.



Ссылка: https://24.kg/obschestvo/249394/