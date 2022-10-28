Почему приостановили «Азаттык?» Ответ Джеми Флаю

Бишкек, "Саясат.kg". А почему собственно говоря, Госдеп США и граждане США в лице Джеми Флая вмешиваются как и во внутренние дела кыргызстанцев, так и а на внешнюю политику Кыргызстана.

Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики приостановило на два месяца работу сайта "Азаттык Медиа". Данная мера обусловлена реагированием на недостоверные материалы в информационном пространстве страны, противоречащие национальным интересам Кыргызской Республики.

По данным пресс-службы, 16 сентября 2022 года Министерством было установлено наличие видеоматериала на ресурсе "Настоящее время" (подведомственная структура "Азаттык Медиа") под названием "Тяжёлые бои на границе Кыргызстана и Таджикистана | АЗИЯ" (https://www.youtube.com/watch?v=zGU3o1Y4p4w) и (https://rus.azattyk.org/a/32037683.html), в эфире которого были применены элементы языка вражды, неподтвержденная информация о якобы нападении кыргызской стороны на Таджикистан, нагнетающая обстановку в обществе информация и вызывающая ненависть, дискриминацию и раскол среди граждан при освещении событий в Баткенской области.

Несмотря на ряд предписаний удалить данный материал, издание «Азаттык Медиа» отказалось этого делать. В свою очередь президент "Радио Свободная Европа" / "Радио Свобода" Джейми Флай заявил, что «мы не поддадимся давлению с целью удаления сбалансированных материалов с наших сайтов, будь то со стороны Кремля или правительства Кыргызстана".

Отреагировал на блокировку сайта и официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

Вознкает вполне резонный вопрос: "А почему собственно говоря, Госдеп США и граждане США в лице Джеми Флая вмешиваются как и во внутренние дела кыргызстанцев, так и а на внешнюю политику Кыргызстана".

Россия и Кыргызстан всегдя являлись стретегическими партнерами, наша позициия в отношении российской -украинского конфликта является нейтральной.

Видимо господин Флай не хочет признавать, что вещание «Азаттык» было приостановлено из-за противоправных действий самого медиа, а не по чьей либо указке.

Ярким примером этого может послужить эфир от 16 сентября программы «Настоящее время», когда программа предоставила слово журналисту таджикской службы, где она откртытым текстом обвинила Кыргызстан о вторжении в Таджикистан.

Это вызвало массу недовольства и возмущений среди тысячи граждан. Согласитесь , в дни когда страна теряла своих лучших сыновей, люди вынуждены были бежать бросая кров над головой такие действия «Азаттык» выглядели просто предательски. Иными словами это и не назовешь. Вместо того, чтобы обвинять власти Кыргызстана в ущемлении свободы слова, господину Флаю необходимо пересмотреть политику вещания данного издания, чтобы оно придерживалось более нейтральной и правдивой позиции, а не вещало однобокую информацию, которая соотвествует лишь политике Запада.

Действительно «Азаттык» на заре суверинитета был яркой звездой небосклона отечественной журналистики. Но за последние годы, к сожалению она превратилась лишь в рупор Запада, вещая позицию Америки, направленную на раскол общества, на дестабилизацию в стране, на уничтожение ценностей и культуры кыргызского народа. Поэтому Кыргызстан не будет смотреть спокойно на такие дискретитириующие действия «Азаттыка» и его хозяев и будет пресекать такие действия на корню.

Автандил Белеков