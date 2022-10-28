Торговые сети и заводы договорились не повышать цены на сахар

Состоялось рабочее совещание с представителями сахарных заводов и торговых сетей Кыргызстана.
Об этом сообщает Служба антимонопольного регулирования.
31 октября 2022 года истекает срок постановления кабмина, по которому обнулена ставка налога на добавленную стоимость на сахар-песок. Стороны обсуждали цены на продукт и заключение нового соглашения о сотрудничестве на рынке реализации сахара. По итогам совещания решено не повышать цены на него, оставить их на том же уровне с учетом льготной стоимости и скорректировать цены в сторону снижения в случае изменения конъюнктуры рынка.
При этом заводам и торговым сетям Службой антимонопольного регулирования рекомендовано строго соблюдать нормы антимонопольного законодательства Кыргызстана.
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