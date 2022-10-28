Помощь Баткену. На строительство жилья выделен 1 миллиард сомов

На строительство жилья гражданам, пострадавшим во время вторжения Таджикистана в Кыргызстан, из бюджета выделен 1 миллиард сомов.

Об этом сообщает Министерство финансов.

Еще 300 миллионов потрачено на реконструкцию автомобильных дорог и мостов. Всего на восстановление пострадавших регионов предусмотрено финансирование по статье «Капитальные вложения» на сумму 3 миллиарда сомов. Из них 1,3 миллиарда выделено за счет перераспределения расходов республиканского бюджета на 2022 год.

Утром 16 сентября сразу на нескольких участках на границе Кыргызстана и Таджикистана началась стрельба. Под обстрел попали населенные пункты в Лейлекском и Баткенском районах. В результате вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской границе дома покинули жители семи сел Баткенского и Лейлекского районов, села Джекенди Чон-Алайского района Ошской области. Пострадали 206 человек, погибли 63. В Баткенской области ввели режим ЧС.

Генеральная прокуратура Кыргызстана возбудила уголовное дело по статье «Преступления против мира» УК КР.



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