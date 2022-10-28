Мужчина заставил падчерицу заняться с ним сексом. Его посадили на 13 лет

По ее словам, решение принял районный суд.



В Бишкеке мужчину, обвиняемого по статье «Насильственные действия сексуального характера» УК КР, приговорили к 13 годам лишения свободы. Об этом 24.kg сообщила помощник прокурора Первомайского района Замира Байбагышева.

По ее словам, решение принял районный суд.

«Мужчине 29 лет. Он обвиняется в том, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, разбудил несовершеннолетнюю падчерицу. Угрожая девочке ножом, заставил ее заняться с ним сексом. Сам обвиняемый в ходе судебных разбирательств не признал свою вину. Он заявил, что был пьян и ничего не помнит. Однако вина подсудимого была доказана заключениями экспертиз, а также другими материалами дела», — сказала Замира Байбагышева.



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